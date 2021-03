Calciomercato Juventus, Aguero o Kean per far felice Cristiano Ronaldo (Di venerdì 26 marzo 2021) Calciomercato Juventus: per rinforzare l’attacco, i bianconeri starebbero pensando a uno tra Sergio Aguero e Moise Kean La Juventus si trova in una situazione inedita dopo i nove Scudetti: il primo posto dell’Inter è lontano e i bianconeri lottano per un posto Champions, gettando sempre un occhio ai nerazzurri, Tengono banco le voci di mercato soprattutto sulla permanenza di Cristiano Ronaldo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe sondando due alternative in attacco: il colpo stile Tevez rappresentato da Aguero o il ritorno del figliol prodigo Moise Kean, che a fine stagione tornerà all’Everton. Sembrano ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021): per rinforzare l’attacco, i bianconeri starebbero pensando a uno tra Sergioe MoiseLasi trova in una situazione inedita dopo i nove Scudetti: il primo posto dell’Inter è lontano e i bianconeri lottano per un posto Champions, gettando sempre un occhio ai nerazzurri, Tengono banco le voci di mercato soprattutto sulla permanenza di. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riporta La Gazzetta dello Sport, lastarebbe sondando due alternative in attacco: il colpo stile Tevez rappresentato dao il ritorno del figliol prodigo Moise, che a fine stagione tornerà all’Everton. Sembrano ...

