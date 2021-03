Calciomercato | il Borussia Dortmund fissa il prezzo per cedere Haaland

Advertising

ForzAzzurri1926 : CESSIONE IN VISTA A FINE STAGIONE SARA' ADDIO, IL CLUB FISSA UNA CIFRA SHOCK. >>>>>> - sportli26181512 : Borussia Dortmund, il PSG si rilancia nella corsa a Haaland: Il PSG si rilancia nella corsa a Erling...… - MCalcioNews : Il Borussia Dortmund chiede 180 milioni per Haaland - Andrea_Di_Lella : Smentite le indiscrezioni provenienti dalla ???? che avrebbero visto @XabiAlonso diventare il nuovo allenatore del… - sportli26181512 : Chelsea, Tuchel complica la corsa ad Haaland: Secondo Bild, il Borussia Dortmund e Tuchel... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Borussia

SerieBnews.com

DORTMUND (Germania) - Erling Haaland sarà senza dubbio la punta di diamante della prossima sessione died ilDortmund non ha intenzione di fare sconti. L'attaccante norvegese in questa stagione ha già realizzato 32 gol in 31 presenze di cui 10 in sole 6 partite di Champions ...... lo riferisce ESPN , spiegando che i parigini sono pronti a lottare con Manchester United , Real Madrid , Chelsea , Bayern Monaco e Manchester City per l'attaccante delDortmund .L'attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, sta facendo delle grandi cose sia in Germania che in Champions League.Erling Haaland è diventato la punta più ambita d'Europa e il Borussia Dortmund ha fissato un prezzo altissimo per cederlo.