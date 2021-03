Calciomercato, Bologna: per l'Europa il nome è Arnautovic (Di venerdì 26 marzo 2021) Bologna - Walter Sabatini potrà anche continuare a dire che Musa Barrow nessuno dovrà toccarglielo ma che nel gennaio passato abbia cercato di regalare Marko Arnautovic a Sinisa Mihajlovic e che si ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021)- Walter Sabatini potrà anche continuare a dire che Musa Barrow nessuno dovrà toccarglielo ma che nel gennaio passato abbia cercato di regalare Markoa Sinisa Mihajlovic e che si ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato, Bologna: per l'Europa il nome è Arnautovic: I felsinei puntano al salto di qualità ma necessitano di… - 1000Cuori : ?? Calciomercato - Bologna, interesse per Agoumé e Pirola ?? - lagrincon : RT @FabioGatto10: Il #Milan inizia i primi sondaggi per l’ala destra. L’ultimo nome è quello di #Orsolini del #Bologna valutato 15/20M. #ca… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Rigoristi, le novità e i casi per il finale di stagione: dall'Atalanta a #Bologna e #Milan ? - SOSFanta : ?? Rigoristi, le novità e i casi per il finale di stagione: dall'Atalanta a #Bologna e #Milan ?… -