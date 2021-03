**Calcio: Uefa, stangata per Tonali, stop di tre giornate** (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Brutte notizie per il ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato, che dovrà rinunciare al centrocampista del Milan, Sandro Tonali, per le prossime tre giornate. Questa la decisione della Uefa dopo l’espulsione rimediata contro la Repubblica Ceca nella gara d’esordio. Sanzione dura per il giocatore che potrà tornare in campo solo in caso di un’eventuale semifinale. Un turno di stop anche per i difensori Marchizza e Gabbia, entrambi squalificati. Il primo è stato espulso per doppia ammonizione nella sfida ai cechi, mentre il secondo ha violato le norme di buona condotta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Brutte notizie per il ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato, che dovrà rinunciare al centrocampista del Milan, Sandro, per le prossime tre giornate. Questa la decisione delladopo l’espulsione rimediata contro la Repubblica Ceca nella gara d’esordio. Sanzione dura per il giocatore che potrà tornare in campo solo in caso di un’eventuale semifinale. Un turno dianche per i difensori Marchizza e Gabbia, entrambi squalificati. Il primo è stato espulso per doppia ammonizione nella sfida ai cechi, mentre il secondo ha violato le norme di buona condotta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @sportface2016: #ItaliaU21, stangata per #Tonali: fermato dall’Uefa per tre giornate - TV7Benevento : **Calcio: Uefa, stangata per Tonali, stop di tre giornate**... - ChristianPelos2 : RT @sportface2016: #ItaliaU21, stangata per #Tonali: fermato dall’Uefa per tre giornate - sportface2016 : #ItaliaU21, stangata per #Tonali: fermato dall’Uefa per tre giornate - Fprime86 : RT @SkySport: Euro 2020, Gravina all'Uefa: 'Vogliamo ospitare 3-4 partite con la presenza del pubblico' -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Uefa Tre giornate di squalifica a Tonali Costa caro al milanista il rosso rimediato nella gara d'esordio in Slovenia contro la Repubblica Ceca: la disciplinare Uefa gli ha inflitto tre giornate di squalifica. Tonali saltera' dunque le ...

Euro 2020, Gravina alla UEFA: 'Vogliamo ospitare 3 o 4 partite con il pubblico' ...il 7 aprile avremo un riscontro a questa nostra esigenza e richiesta che presenteremo alla Uefa che ... il calcio deve essere grato a queste persone. Abbiamo già consegnato lo scudetto del cuore, quando ...

**Calcio: Uefa, stangata per Tonali, stop di tre giornate** Metro Under 21 decimata, tre turni di squalifica a Tonali Mano pesante della Disciplinare dell'Uefa sull'Under 21 italiana guidata da Paolo Nicolato, dopo il pareggio di due giorni fa contro la Repubblica Ceca. (ANSA) ...

Europei di calcio a stadi parzialmente aperti: Italia-Turchia il primo test GENOVA - A “Euro 2020” (si chiama così perché l’anno scorso non si è disputato) i dirigenti sfidano il Covid e annunciano che gli stadi saranno aperti almeno per una parte. Il presidente della FIGC Ga ...

Costa caro al milanista il rosso rimediato nella gara d'esordio in Slovenia contro la Repubblica Ceca: la disciplinaregli ha inflitto tre giornate di squalifica. Tonali saltera' dunque le ......il 7 aprile avremo un riscontro a questa nostra esigenza e richiesta che presenteremo allache ... ildeve essere grato a queste persone. Abbiamo già consegnato lo scudetto del cuore, quando ...Mano pesante della Disciplinare dell'Uefa sull'Under 21 italiana guidata da Paolo Nicolato, dopo il pareggio di due giorni fa contro la Repubblica Ceca. (ANSA) ...GENOVA - A “Euro 2020” (si chiama così perché l’anno scorso non si è disputato) i dirigenti sfidano il Covid e annunciano che gli stadi saranno aperti almeno per una parte. Il presidente della FIGC Ga ...