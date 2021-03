**Calcio: Tribunale Nazionale, sette mesi stop a Lotito e ammenda alla Lazio** (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – sette mesi di inibizione per il presidente della Lazio Claudio Lotito, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini, e 150 mila euro di multa alla Lazio. E’ questo a quanto apprende l’Adnkronos la decisione del Tribunale federale Nazionale sui casi di violazione dei protocolli Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) –di inibizione per il presidente della Lazio Claudio, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini, e 150 mila euro di multaLazio. E’ questo a quanto apprende l’Adnkronos la decisione delfederalesui casi di violazione dei protocolli Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

