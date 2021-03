Cagliari, occhio a Joao Pedro: lo punta un club di Serie A (Di venerdì 26 marzo 2021) Calciomercato Cagliari: il Torino sarebbe sulle tracce di Joao Pedro per la prossima stagione Il Cagliari dovrà difendersi dagli attacchi estivi per Joao Pedro: come riportato da Tuttosport il Torino di Urbano Cairo sarebbe nuovamente alla finestra per il capitano rossoblù. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 Per convincere Belotti a vestire ancora la maglia granata nella prossima stagione, la società sta valutando alcuni investimenti e sul taccuino è finito anche Joao Pedro. Al momento Cagliari e Torino si contendono la salvezza nella massima Serie, in estate potrebbero contendersi il cartellino del 10 brasiliano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Calciomercato: il Torino sarebbe sulle tracce diper la prossima stagione Ildovrà difendersi dagli attacchi estivi per: come riportato da Tuttosport il Torino di Urbano Cairo sarebbe nuovamente alla finestra per il capitano rossoblù. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Per convincere Belotti a vestire ancora la maglia granata nella prossima stagione, la società sta valutando alcuni investimenti e sul taccuino è finito anche. Al momentoe Torino si contendono la salvezza nella massima, in estate potrebbero contendersi il cartellino del 10 brasiliano. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

zazoomblog : Cagliari Marin può dire addio in estate: occhio al futuro di Joao Pedro - #Cagliari #Marin #addio #estate: - le0merk4 : @andrebazzi @Matteo_003 @biagio4658 @Alex_Zonghetti Partite più che importanti, Napoli su tutte, importante non sot… - _CFerre_ : @GeniusVersion @juventusfc @officialpes e stiamo zitti perchè con Ronaldo espulso forse non avremmo nemmeno vinto a… - Spezia_1906 : ?????? Non mancano le curiosità in #SpeziaCagliari ?? Leggile qui ?? - ismaele_77 : UP 1: Il duetto Ibra & Arisa, i tre gol – sul neutro di Cagliari – di Ronaldo in Champions, un fruttino, l’occhio d… -