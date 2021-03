Bullismo e tutela civile | parla l’esperto

Leggi su dire

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Gli atti di bullismo determinano nella vittima danni psicologici e fisici in grado di segnare una vita. Ma non è tutto, il diritto non rimane estraneo al fenomeno: quei danni possono essere fonte di responsabilità giuridica con la nascita di obblighi di risarcimento a carico di soggetti diversi a seconda del luogo in cui l’atto di bullismo è avvenuto – dentro o fuori una scuola – e dell’età e della capacità di intendere e di volere del ‘bullo’. A spiegare le responsabilità civili è l’avvocato Daniele Piccirillo.