Brusaferro | «La curva rallenta | primi segnali Bisogna mantenere le misure» - Video

(Di venerdì 26 marzo 2021) La conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia, venerdì 26 marzo. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità: «Il virus tende comunque ad espandersi,dunquele». Rezza: «Con lee i vaccini si spera in un’estate serena».

Nel nostro Paese "c'è un rallentamento della crescita dellae i primi segnali di stabilizzazione" ha affermato il presidente dell'Iss, Silvio, nel suo intervento alla conferenza ......hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo 2" "C'è un rallentamento della crescita dellaepidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione", ha aggiunto, ma ...«C’è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione». Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore d ...“C’è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione”. È quanto ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio ...