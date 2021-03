Brugge-De Panne, quinto posto per Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service) (Di venerdì 26 marzo 2021) Districarsi fra le insidie del Belgio non è particolarmente semplice, in quanto il vento e gli incidenti possono cambiare in un istante le sorti di una gara. Elisa Balsamo ha dimostrato di sapersi adattare a condizioni così particolari e di esser così protagonista sulle strade del Nord. La conferma è arrivata durante la Brugge – De Panne vinta dall’australiana Grace Brown e terminata in quinta posizione dalla portacolori della Valcar-Travel & Service. La corsa, animata nel finale da diverse cadute e da una serie di ventagli, si è decisa a trentatré chilometri dal traguardo quando un drappello di tredici atlete ha preso il largo trovando subito un perfetto accordo. Il gruppo, composto da diverse favorite fra le quali la giovane ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Districarsi fra le insidie del Belgio non è particolarmente semplice, in quanto il vento e gli incidenti possono cambiare in un istante le sorti di una gara.ha dimostrato di sapersi adattare a condizioni così particolari e di esser così protagonista sulle strade del Nord. La conferma è arrivata durante la– Devinta dall’australiana Grace Brown e terminata in quinta posizione dalla portacolori della. La corsa, animata nel finale da diverse cadute e da una serie di ventagli, si è decisa a trentatré chilometri dal traguardo quando un drappello di tredici atlete ha preso il largo trovando subito un perfetto accordo. Il gruppo, comda diverse favorite fra le quali la giovane ...

