Boxe | Daniele Scardina difenderà il titolo UE dei supermedi contro Louis Toutin

(Di venerdì 26 marzo 2021)è pronto per tornare sul ring. Il ribattezzato King Torettoildell’Unione Europea dei pesiil francese, in data e località ancora da definire (le due parti sono in fase di trattativa). A comunicarlo è stata la stessa EBU, a un mese esatto dalla conquista della cintura da parte del pugile italiano. Il 28enne aveva sconfitto l’ostico spagnolo Cesar Nunez per ko il 26 febbraio all’Allianz Cloud di Milano e dovrà presto rimettersi in gioco. Il milanese, da tempo residente a Miami, è imbattuto con all’attivo ben 19 vittorie (di cui 15 per ko) e punta a difendere la cintura per proseguire la propria scalata nel ranking internazionale: al momento è undicesimo secondo la IBF (il cui Campione del ...

Sarà il francese Louis Toutin, come da comunicato EBU, il prossimo sfidante del campione in carica dei Supermedi UE,Scardina. Le parti per il pugile italiano, ma residente a Miami, sono in trattativa privata per decidere chi organizzerà l'evento. Scardina lo scorso 27 febbraio aveva conquistato a Milano il ......importantissimo e il sogno di mio nonno al quale è dedicata la società " così l'allenatore..., il pugile Cavallucci sfiderà Karaxha per il titolo dei pesi welter ultima modifica: 2021 - 03 -...Daniele Scardina è pronto per tornare sul ring. Il ribattezzato King Toretto difenderà il titolo dell'Unione Europea dei pesi supermedi contro il francese Louis Toutin, in data e località ancora da de ...Il supermedio italiano difenderà la cintura EBU contro il parigino: record in carriera di 14-1. A breve la data dell’incontro ...