Borussia Dortmund | stabilito il prezzo per Haaland | è cifra monstre

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ildifficilmente potrà trattenere a fine stagione il bomberche sta facendo gol a grappoli sia in Bundesliga che in Champions League tanto da meritarsi le attenzioni di molti club importanti. Secondo ESPN, il club tedesco ha fissato ilper il 20enne calciatore norvegese e lo cederà se riceverà un'offerta di 180 milioni di euro. In precedenza era stato riferito di un interesse perda parte dei migliori club europei, tra cui Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Manchester. City, Barcellona e Juventus. Erling è arrivato aldal Salisburgo nel gennaio 2020. Il contratto del norvegese è valido fino al 30 giugno 2024.caption id="attachment 1110751" align="alignnone" width="2032"...

PietroMazzara : Il #Milan è molto interessato al centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund #Walz. Il giocatore va a scadenza…

Commenta per primo Il Milan ha sondato il terreno con Mino Raiola per il forte attaccante del Psv Donyell Malen. Ma il noto agente vorrebbe trasferire il suo assistito alNon resta che il contratto Opel con ilIn altre parole: Opel si ritirerà da Magonza, le partnership con Bayer Leverkusen e Fortuna Düsseldorf erano già scadute, la casa ...Il PSG si rilancia nella corsa a Erling Haaland: lo riferisce ESPN, spiegando che i parigini sono pronti a lottare con Manchester United, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco e Manchester City per ...È bastata una stories di Instagram con una parola in spagnolo per infiammare il mercato intorno a Erling Haaland ...