Borse asiatiche in rialzo oggi dopo Wall Street | oggi segnali di ripresa

MilanoFinanza : Le Borse asiatiche rimbalzano, petrolio in rialzo su blocco Suez - Kuspide_SCF : In rialzo tutte le borse asiatiche. L'ottimismo sulla ripresa economica, alimentato dai buoni dati dal mercato del… - DividendProfit : Borse asiatiche piatte. Positiva Tokyo - Kuspide_SCF : Borse asiatiche in ordine sparso: sale Tokio, scende l'India, sulla parità le altre. Ieri a Wall Street ondata di v… - ForexOnlineMeIt : Borse asiatiche negative. A picco Tokyo -

Lesono in rialzo , dopo la chiusura positiva di Wall Street. Sui mercati i segnali di ripresa prevalgono sui timori per i lockodown in Europa. Tokyo avanza dell'1,6%, Hong Kong dell'1,61%...Segno più in chiusura per il listino di Tokyo , con il Nikkei 225 in aumento dell'1,14%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l' indice di Shenzhen , ...Su base settimanale il trend è tuttavia negativo, pari a una flessione del 2%. Bene tra le borse asiatiche anche l'Hang Seng di Hong Kong (+1,8%), mentre lo Shanghai Composite balza dell'1,7%. Futures ...Le Borse asiatiche sono in rialzo, dopo la chiusura positiva di Wall Street. Sui mercati i segnali di ripresa prevalgono sui timori per i lockodown in Europa. Tokyo avanza dell'1,6%, Hong Kong dell'1, ...