Bonus spesa fino a 700 euro: ecco cosa cambia da comune a comune (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Decreto Ristori approvato nel novembre 2020 ha stanziato 400 milioni di euro per permettere ai comuni di erogare Bonus spesa anche nel corso dell'anno 2021. I sussidi economici per le famiglie in difficoltà possono arrivare fino a 700 euro allo scopo di aiutare coloro che stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista economico. Già nel marzo 2020, i comuni avevano consegnato dei Bonus spesa ai cittadini in difficoltà e oggi, a distanza di un anno, le amministrazioni comunali faranno la stessa cosa. Bonus spesa: a cosa servono? I Bonus spesi erogati dai comuni hanno lo scopo di aiutare i nuclei familiare in difficoltà. I sussidi in questione sono riservati alle famiglie con ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Decreto Ristori approvato nel novembre 2020 ha stanziato 400 milioni diper permettere ai comuni di erogareanche nel corso dell'anno 2021. I sussidi economici per le famiglie in difficoltà possono arrivarea 700allo scopo di aiutare coloro che stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista economico. Già nel marzo 2020, i comuni avevano consegnato deiai cittadini in difficoltà e oggi, a distanza di un anno, le amministrazioni comunali faranno la stessa: aservono? Ispesi erogati dai comuni hanno lo scopo di aiutare i nuclei familiare in difficoltà. I sussidi in questione sono riservati alle famiglie con ...

Advertising

rosendo_alcala : @Comuneperugia Abbiamo bisoño di aiuto economico tutti noi del settore ristorazione. Da novembre che non si lavora… - mattinodinapoli : Bonus spesa, scoperti i «furbetti» nel Napoletano: segnalati in Procura - NapoliToday : #Cronaca Percepivano illecitamente bonus economici destinati a famiglie in difficoltà: scoperti… - LoSchimme : Bonus spesa 2021: come averli - bassairpinia : Contrada(Av) : Torna il Bonus Spesa. Comunicazione del Sindaco De Santis - -