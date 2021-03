Bonomi: “Speculazione e rivalsa politica contro Lombardia” (Di venerdì 26 marzo 2021) “La Speculazione che viene effettuata sul sistema lombardo in quanto tale non fa bene né alla Lombardia né all’Italia. rivalsa politica nei confronti di chi la gestisce? Credo che sia innegabile, anche in Toscana e in altre regioni ci sono problemi, guarda caso quello della Lombardia fa molto più rumore”. Lo ha detto il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, ospite della trasmissione ‘Piazza Pulita’ su La7. “E’ innegabile che” in Lombardia “qualcosa non sta funzionando dal punto di vista dell’organizzazione, dal punto di vista amministrativo”, ha detto Bonomi, riconoscendo che “sono stati commessi degli errori ma dobbiamo impegnarci e risolverli”. Per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid, secondo il numero uno di Confindustria “siamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) “Lache viene effettuata sul sistema lombardo in quanto tale non fa bene né allané all’Italia.nei confronti di chi la gestisce? Credo che sia innegabile, anche in Toscana e in altre regioni ci sono problemi, guarda caso quello dellafa molto più rumore”. Lo ha detto il presidente della Confindustria, Carlo, ospite della trasmissione ‘Piazza Pulita’ su La7. “E’ innegabile che” in“qualcosa non sta funzionando dal punto di vista dell’organizzazione, dal punto di vista amministrativo”, ha detto, riconoscendo che “sono stati commessi degli errori ma dobbiamo impegnarci e risolverli”. Per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid, secondo il numero uno di Confindustria “siamo ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Carlo Bonomi (Confindustria): 'In Lombardia sono stati commessi degli errori, ma la speculazione che… - Oli_oleaster : RT @DeerEwan: Bonomi: ”Sono stati commessi errori,ma c’è speculazione sulla Lombardia'. Dopo un anno e 30mila morti, 'ha stato il sentime… - defrogging : RT @Aramcheck76: Bonomi stressa la uallera tutto l’anno con la meritocrazia, ma se in TV gli fanno notare la gestione disastrosa della sani… - Danireport : RT @Aramcheck76: Bonomi stressa la uallera tutto l’anno con la meritocrazia, ma se in TV gli fanno notare la gestione disastrosa della sani… - caroliarita : RT @Aramcheck76: Bonomi stressa la uallera tutto l’anno con la meritocrazia, ma se in TV gli fanno notare la gestione disastrosa della sani… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonomi Speculazione Bonomi (Confindustria): "Lombardia? Speculazione effettuata sul sistema nuoce all'Italia" ... ma la speculazione che viene effettuata sul sistema lombardo non fa bene all'Italia. I problemi della Lombardia fanno più rumore'. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a ...

'Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso' Voglio riportare ciò che ha detto a Bonomi Andrea Orlando in tempi non sospetti: "Quando li ... forniva un'idea e un finanziamento pubblico di 1,5 miliardi di euro per realizzare una mega speculazione ...

Bonomi: "Speculazione e rivalsa politica contro Lombardia" Adnkronos Lombardia, Bonomi (Confindustria): "La speculazione sul sistema lombardo non fa bene all'Italia" Carlo Bonomi (Confindustria): "In Lombardia sono stati commessi degli errori, ma la speculazione che viene effettuata sul sistema lombardo non fa bene all'Italia. I problemi della Lombardia fanno più ...

I dubbi sui vaccini dell’assessore di Siracusa, “non mettere alla gogna chi ha perplessità” “Non possiamo mettere alla gogna chi nutre dei dubbi sui vaccini”. Lo ha detto il sindaco di Siracusa in merito alle polemiche sulle parole dell'assessore alla Cultura, che, in un post sul tema delle ...

... ma lache viene effettuata sul sistema lombardo non fa bene all'Italia. I problemi della Lombardia fanno più rumore'. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Carloa ...Voglio riportare ciò che ha detto aAndrea Orlando in tempi non sospetti: "Quando li ... forniva un'idea e un finanziamento pubblico di 1,5 miliardi di euro per realizzare una mega...Carlo Bonomi (Confindustria): "In Lombardia sono stati commessi degli errori, ma la speculazione che viene effettuata sul sistema lombardo non fa bene all'Italia. I problemi della Lombardia fanno più ...“Non possiamo mettere alla gogna chi nutre dei dubbi sui vaccini”. Lo ha detto il sindaco di Siracusa in merito alle polemiche sulle parole dell'assessore alla Cultura, che, in un post sul tema delle ...