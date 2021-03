Bollettino San Pio | cala il numero dei ricoveri ma c’è un decesso

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ildeial San Pio di Benevento. Dagli 81 di ieri si passa ai 75 di oggi. In aumento anche ildei dimessi dalla struttura, ben 8, di cui una metà riguardante persone residente nella provincia di Benevento, l’altra, invece, relativa a pazienti di zona diversa. Purtroppo c’è da registrare un. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sempre dalemesso dalla Asl apprendiamo che sono 2 le vittime odierne riconducibili al ... Formia (14), Gaeta (3), Itri (4), Latina (40), Lenola (4), Maenza (1), Minturno (4), Monte...È questo il quadro che emerge daldi oggi, venerdì 26 marzo 2021. Rispetto a ieri c'è un ... Bastia Umbra 13, Spoleto 12, Assisi 10, Marsciano 8, Umbertide 7, Amelia 6, Montecchio 6,...Benevento – Cala il numero dei ricoveri al San Pio di Benevento. Dagli 81 di ieri si passa ai 75 di oggi. In aumento anche il numero dei dimessi dalla struttura, ben 8, di cui una metà riguardante per ...Sars-CoV-2, il bollettino dei contagi in Irpinia. Su 1.349 tamponi, comunica l’Asl, i positivi di oggi sono 132. Numeri alti ad Avellino (19). 11 invece ad Ariano, 7 a Frigento, ...