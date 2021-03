Bollettino Covid Lazio: diminuiscono casi ma aumentano decessi e terapie intensive. Lazio in zona arancione (Di venerdì 26 marzo 2021) “Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (-295) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 2.006 casi positivi (-49), 37 i decessi (+4) e +1.811 i guariti. diminuiscono i casi, aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900. Lazio in zona arancione, ma occorre ancora grande cautela. Anche oggi supereremo le 25 mila somministrazioni di vaccino al giorno e somministrate il 91,5% delle dosi consegnate.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) “Oggi su oltre 16 mila tamponi nel(-295) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 2.006positivi (-49), 37 i(+4) e +1.811 i guariti., i ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Ia Roma città sono a quota 900.in, ma occorre ancora grande cautela. Anche oggi supereremo le 25 mila somministrazioni di vaccino al giorno e somministrate il 91,5% delle dosi consegnate.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla ...

