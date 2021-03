Bollettino Coronavirus di Venerdì 26 Marzo 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,75% (Di venerdì 26 marzo 2021) In data 26 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,69% (ieri +0,68%) con 3.488.619 contagiati totali, 2.814.652 dimissioni/guarigioni (+19.764) e 107.256 deceduti (+457); 566.711 infezioni in corso (+3.753). Ricoverati con sintomi +48 (28.472); terapie intensive +8 (3.628) con 288 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 354.982 tamponi totali (ieri 349.472) di cui 205.632 molecolari (ieri 203.176) e 149.350 test rapidi (ieri 146.296) con 111.503 casi testati (ieri 117.274); 23.987 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,75% (ieri 6,78% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,51% (ieri 20,20% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.077; Emilia Romagna 2.391; Puglia 2.162; Piemonte 2.117; Veneto 2.095; ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) In data 26l’incremento nazionale dei casi è +0,69% (ieri +0,68%) con 3.488.619 contagiati totali, 2.814.652 dimissioni/guarigioni (+19.764) e 107.256 deceduti (+457); 566.711 infezioni in corso (+3.753). Ricoverati con sintomi +48 (28.472); terapie intensive +8 (3.628) con 288 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 354.982totali (ieri 349.472) di cui 205.632 molecolari (ieri 203.176) e 149.350 test rapidi (ieri 146.296) con 111.503 casi testati (ieri 117.274); 23.987(target 4.311);totali 6,75% (ieri 6,78% – target 2%);/casi testati 21,51% (ieri 20,20% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.077; Emilia Romagna 2.391; Puglia 2.162; Piemonte 2.117; Veneto 2.095; ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 marzo: 23.832 nuovi casi e 401 morti - monicabi5 : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 23.987 contagi su 354.982 tamponi e 457 morti per Covid: i dati di venerdì 26 m… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 26 marzo: 23.987 nuovi casi, 457 morti - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino: più guariti che nuovi positivi. Il virus fa altre due vittime a Forlì - infoitinterno : Coronavirus, bollettino del 26 marzo: i dati regione per regione -