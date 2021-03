Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di venerdì 26 marzo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a262021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, che come di consueto ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata disi registrano 1.947 nuovi, 42, 2.894, 18.596 tamponi molecolari, 181 (-3) ricoverati in terapia intensiva, 1.586 (+10) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Di questi, secondo ilregionale, 233.999 hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose. Ma sul fronte dei vaccini, la Regioneha avviato con una negoziazione diretta con il ...Arriva dall'Unità di Crisi ilgiornaliero sui dai della vaccinazione in. I dati sono aggiornati alle ore 12 del 26 marzo 2021. Complessivamente la somministrazione della 1° dose ha superato il mezzo milione di ...