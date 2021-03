(Di venerdì 26 marzo 2021) Le forze di sicurezza birmane hanno cercato di rubare il corpobambina di sette anni uccisa ieri nella sua abitazione a Mandalay, ma i suoi familiari sono riusciti a fuggire con la salmapiccola: lo riporta l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici. Vediamo insieme lain. Cosa sta succedendo in? A Yangon,

È l'appello di Papa Francesco per la Birmania (o Myanmar) pronunciato al termine dell'udienza ... Insegnami qual è la strada della fede, insegnami ad amare e, soprattutto, insegnami ad avere un ...... Birmania: qual è il punto della situazione? Vediamo insieme le notizie della settimana: arresti, feriti e proteste silenziose. La bimba, a quel punto, è corsa dal padre per sedersi sulle sue ginocchia e le forze dell'ordine l'hanno uccisa In Myanmar, l'ex Birmania, una bambina di 7 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco ...