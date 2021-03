Bimbo segue la didattica a distanza dall'edicola della madre (Di venerdì 26 marzo 2021) Forlì, Bimbo delle elementari segue la Dad dall'edicola della mamma, che afferma: "Per noi è stata l'unica soluzione possibile". Forlì, bambino partecipa a Dad dall’edicola della mamma su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Forlì,delle elementarila Dadmamma, che afferma: "Per noi è stata l'unica soluzione possibile". Forlì, bambino partecipa a Dadmamma su Notizie.it.

Advertising

CorriereQ : Covid: mamma vende giornali, bimbo segue la Dad dall’edicola - Ansa_ER : Covid: mamma vende giornali, bimbo segue la Dad dall'edicola. A Forlì, 'per noi è stata l'unica soluzione possibile… - Walter10261047 : @AnnA12352429 Prendimi per mano e mostrami la strada Io ti seguirò come un bimbo segue la sua mamma come la notte i… - farfalladiferro : @trevarrowryen Infatti io ad ottobre mi sono potuta laureare in presenza, ma la mia amica a luglio aveva fatto tutt… -