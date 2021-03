Big Shot: John Stamos è il protagonista del trailer della serie Disney + (Di venerdì 26 marzo 2021) La Disney ha pubblicato il primo poster e trailer di Big Shot, la serie drammatica sportiva di prossima uscita di David E. Kelley (Big Little Lies) con John Stamos nei panni di Marvyn Korn, un allenatore di basket a cui viene data la possibilità di redenzione allenando una squadra in un scuola privata d’élite dopo essere stato estromesso dalla NCAA. Di cosa parla Big Shot? Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, un allenatore di basket maschile ha la possibilità di riscattarsi con una posizione di allenatore in una scuola superiore privata d’élite. Presto apprende che i giocatori adolescenti richiedono empatia e vulnerabilità – concetti estranei per lo stoico Coach Korn (John Stamos). Imparando a entrare in contatto con i suoi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Laha pubblicato il primo poster edi Big, ladrammatica sportiva di prossima uscita di David E. Kelley (Big Little Lies) connei panni di Marvyn Korn, un allenatore di basket a cui viene data la possibilità di redenzione allenando una squadra in un scuola privata d’élite dopo essere stato estromesso dalla NCAA. Di cosa parla Big? Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, un allenatore di basket maschile ha la possibilità di riscattarsi con una posizione di allenatore in una scuola superiore privata d’élite. Presto apprende che i giocatori adolescenti richiedono empatia e vulnerabilità – concetti estranei per lo stoico Coach Korn (). Imparando a entrare in contatto con i suoi ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cambio di direzione: il trailer della nuova serie Disney+ di David E. Kelley - dituttounpop : Cambio di Direzione è il titolo italiano di Big Shot, una serie originale @DisneyPlusIT con John Stamos che sarà di… - badtasteit : #BigShot: guarda il trailer della serie con #JohnStamos in arrivo su #Disney+ - TShopItalia1 : New photo posted in Telegram Shop: '?? Maybelline New York Mascara The Colossal Big Shot, Maxi Scovolino per un Volu… - GermandoGermano : Big shot Rob. Ha distrutto il sogno di avere un team che non solo giocava bene - ma splendidamente - e pure vincent… -