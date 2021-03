Big Pharma inganna i cittadini? No, ma… Parla Galli (Sacco) (Di venerdì 26 marzo 2021) Chissà fin dove è arrivato l’eco del ceffone tirato da Mario Draghi alle big Pharma durante il Consiglio europeo. In videoconferenza il premier italiano ha riservato una dura stoccata all’industria farmaceutica. “I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche, penso soprattutto ad AstraZeneca”. Ribadita in conferenza stampa questo venerdì: “A me pare che alcune società abbiano venduto le dosi 2-3 volte”. L’Italia non è certo l’unica ad aver da ridire sui ritardi nella consegna dei vaccini da parte delle aziende con cui l’Ue ha chiuso i contratti. Tanto che questa settimana la Commissione Ue ha annunciato una nuova stretta sull’export: da ora in poi non partirà più un solo carico di farmaci anti Covid-19 in direzione di Paesi che non vivano la stessa emergenza sanitaria degli Stati membri ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021) Chissà fin dove è arrivato l’eco del ceffone tirato da Mario Draghi alle bigdurante il Consiglio europeo. In videoconferenza il premier italiano ha riservato una dura stoccata all’industria farmaceutica. “Ieuropei hanno la sensazione di essere statiti da alcune case farmaceutiche, penso soprattutto ad AstraZeneca”. Ribadita in conferenza stampa questo venerdì: “A me pare che alcune società abbiano venduto le dosi 2-3 volte”. L’Italia non è certo l’unica ad aver da ridire sui ritardi nella consegna dei vaccini da parte delle aziende con cui l’Ue ha chiuso i contratti. Tanto che questa settimana la Commissione Ue ha annunciato una nuova stretta sull’export: da ora in poi non partirà più un solo carico di farmaci anti Covid-19 in direzione di Paesi che non vivano la stessa emergenza sanitaria degli Stati membri ...

