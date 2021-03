Biden ospite al Consiglio Europeo: “Collaboriamo contro il Covid”. Il video (Di venerdì 26 marzo 2021) Biden ospite al Consiglio Europeo: “Collaboriamo contro il Covid” Milano, 26 mar. (askanews) – Uniti nella lotta al Covid, un po’ meno sui vaccini. Joe Biden presidente degli Stati Uniti in videoconferenza al Consiglio Europeo tende la mano e chiede “stretta collaborazione” su sfide comuni, dalla battaglia contro Coronavirus all’ambiente. Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha affermato che l’UE e gli Stati Uniti possono promuovere i valori democratici lavorando insieme. Anche per combattere il cambiamento climatico, dopo che Washington è rientrata nell’accordo di Parigi del 2016, i leader dell’UE hanno accolto con ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021)al: “il” Milano, 26 mar. (askanews) – Uniti nella lotta al, un po’ meno sui vaccini. Joepresidente degli Stati Uniti inconferenza altende la mano e chiede “stretta collaborazione” su sfide comuni, dalla battagliaCoronavirus all’ambiente. Il presidente delCharles Michel ha affermato che l’UE e gli Stati Uniti possono promuovere i valori democratici lavorando insieme. Anche per combattere il cambiamento climatico, dopo che Washington è rientrata nell’accordo di Parigi del 2016, i leader dell’UE hanno accolto con ...

