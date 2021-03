Biden critica la legge elettorale (repubblicana della Georgia): 'E' un'atrocità' (Di venerdì 26 marzo 2021) I repubblicani approvano in Georgia una legge elettorale che penalizza le minoranze: proteste - Globalist Sulla questione è intervenuto anche Biden che ha commentato duramente: "E' un'atrocità. Non ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) I repubblicani approvano inunache penalizza le minoranze: proteste - Globalist Sulla questione è intervenuto ancheche ha commentato duramente: "E' un'. Non ...

