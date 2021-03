Biden ai leader Ue: “Appena l’America potrà, condividerà con l’Europa le dosi dei vaccini” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Appena l’America potrà condividerà con voi le dosi”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il Consiglio europeo che ha preso il via nella mattinata di giovedì 25 marzo. Il suo intervento è avvenuto in serata in un collegamento di circa mezz’ora: sul tavolo dei “27 + 1” la cooperazione Usa-Ue, la sfida globale dei vaccini, il meccanismo europeo di export, il Mercato Unico, le relazioni dell’Ue con Russia e Turchia e la trasformazione digitale. La “guerra” dei vaccini Per quanto riguarda le vaccinazioni, Biden ha indicato l’obiettivo di 200 milioni di dosi di vaccino somministrate negli Usa nei primi cento giorni della sua amministrazione: “Ho detto che volevamo raggiungere i 100 milioni di ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) “con voi le”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Joedurante il Consiglio europeo che ha preso il via nella mattinata di giovedì 25 marzo. Il suo intervento è avvenuto in serata in un collegamento di circa mezz’ora: sul tavolo dei “27 + 1” la cooperazione Usa-Ue, la sfida globale dei, il meccanismo europeo di export, il Mercato Unico, le relazioni dell’Ue con Russia e Turchia e la trasformazione digitale. La “guerra” deiPer quanto riguarda le vaccinazioni,ha indicato l’obiettivo di 200 milioni didi vaccino somministrate negli Usa nei primi cento giorni della sua amministrazione: “Ho detto che volevamo raggiungere i 100 milioni di ...

