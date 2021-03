Berardi, Caputo e Chiellini lasciano il ritiro della Nazionale. Non partiranno per Sofia (Di venerdì 26 marzo 2021) Novità in casa Italia: Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, indisponibili per le prossime gare con la Bulgaria e la Lituania, domani mattina lasceranno il ritiro della Nazionale e non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia, per far ritorno ai club di appartenenza. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Novità in casa Italia: Domenico, Francescoe Giorgio, indisponibili per le prossime gare con la Bulgaria e la Lituania, domani mattina lasceranno ile non si aggregheranno al gruppo in partenza per, per far ritorno ai club di appartenenza. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

