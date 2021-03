Benno Neumair ha ucciso anche la nonna? (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovi, inquietanti sospetti emergono ora circa l’uccisione della nonna. Un’ipotesi agghiacciante, che sconvolge e va a scuotere ancora di più il piano d’accusa e le carte in tavola. Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto? è stata sollevata un’ipotesi da raggelante: Benno Neumair ha sottratto la boccetta di anestetico dallo studio dentistico in cui si era recato lo scorso novembre con l’intento di uccidere la nonna. Come riporta il Messaggero, è stata la stessa sorella di Benno a nutrire questo sospetto. Madè ha raccontato infatti che la donna era stata dimessa dall’ospedale proprio i primi di gennaio e la mamma si trovava proprio da lei quando il marito Peter veniva ucciso dal figlio. Successivamente, secondo quanto detto dalla badante, pare addirittura che il giovane abbia ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovi, inquietanti sospetti emergono ora circa l’uccisione della. Un’ipotesi agghiacciante, che sconvolge e va a scuotere ancora di più il piano d’accusa e le carte in tavola. Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto? è stata sollevata un’ipotesi da raggelante:ha sottratto la boccetta di anestetico dallo studio dentistico in cui si era recato lo scorso novembre con l’intento di uccidere la. Come riporta il Messaggero, è stata la stessa sorella dia nutrire questo sospetto. Madè ha raccontato infatti che la donna era stata dimessa dall’ospedale proprio i primi di gennaio e la mamma si trovava proprio da lei quando il marito Peter venivadal figlio. Successivamente, secondo quanto detto dalla badante, pare addirittura che il giovane abbia ...

