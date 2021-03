Benigni per Dante al Quirinale: «Fondò il suo partito, il PD ma era senza pace tra scissioni e correnti» – Il video (Di venerdì 26 marzo 2021) «Presidente io vorrei abbracciarla, ma non si può. Provo davvero tanto affetto per lei e farei qualsiasi cosa. Ho sentito qualche mese fa che non aveva il barbiere, ecco, per lei farei il barbiere vestito da corazziere». Roberto Benigni inizia così, con un saluto ironico al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la sua lettura di un canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri al Quirinale, in occasione delle celebrazioni per il settecentenario della nascita del poeta fiorentino. Nel palazzo presidenziale, il premio Oscar toscano dedica spazio anche alla satira politica, con una battuta in riferimento alla condizione interna al partito Democratico. «Dante è stato un grande poeta e un grande politico. Era con i guelfi, tra i Priori e poi nel Consiglio dei Cento. La politica ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) «Presidente io vorrei abbracciarla, ma non si può. Provo davvero tanto affetto per lei e farei qualsiasi cosa. Ho sentito qualche mese fa che non aveva il barbiere, ecco, per lei farei il barbiere vestito da corazziere». Robertoinizia così, con un saluto ironico al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la sua lettura di un canto del Paradiso della Divina Commedia diAlighieri al, in occasione delle celebrazioni per il settecentenario della nascita del poeta fiorentino. Nel palazzo presidenziale, il premio Oscar toscano dedica spazio anche alla satira politica, con una battuta in riferimento alla condizione interna alDemocratico. «è stato un grande poeta e un grande politico. Era con i guelfi, tra i Priori e poi nel Consiglio dei Cento. La politica ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Emozionato e travolgente, Roberto Benigni nel suo omaggio a Dante al Quirinale racconta che il Sommo Poeta 'ci dice… - MiC_Italia : In diretta ora su @RaiUno, dal Salone dei Corazzieri @Quirinale, le celebrazioni per questo #Dantedì nell'anno di D… - RaiTre : 'La Divina Commedia è il libro più giustificabile, più limpido, più grande, più straordinario di tutte le letteratu… - Roberta20797187 : RT @Alicarbss: Stasera Benigni parlando della Divina Commedia sta commentando come l’amore che provava Dante per Beatrice era ~tenero e ~se… - OssiaLaura : Ar TeamInfami nun je toccate Benigni eh! (Rido ancora per il paragone Cracco/pastasciutta). -