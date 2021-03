Benevento | Inzaghi spera nel recupero di tre giocatori | la situazione

(Di venerdì 26 marzo 2021) Illavora in vista della sfida interna col Parma e domani sarà una giornata cruciale per il tecnico Filippoin vista della ripresa del campionato Illavora in vista della sfida interna col Parma e domani sarà una giornata cruciale per il tecnico Filippoin vista della ripresa del campionato. Come riferito da Ottopagine, domani ci sarà l’amichevole in famiglia per i giallorossi in cuiconta di utilizzare Iago Falque e Depaoli. Probabile che ci sarà un tempo anche per Letizia. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

pisto_gol : Juv-Ben 0:1 Storica vittoria del Benevento, che espugna lo Stadium grazie al gol di Gaich. La più brutta Juve della… - Eurosport_IT : INCREDIBILE ALLO STADIUM ?? Il Benevento di Inzaghi sbanca lo stadio della Juventus e dopo il pareggio dell'andata… - ParmaLiveTweet : Benevento, Di Serio: 'Col Parma nessun rilassamento, Inzaghi ci tiene sulla corda' - ottopagine : Benevento, Inzaghi medita: col Parma quanta abbondanza #Benevento - sportli26181512 : Benevento, #IagoFalque e #Depaoli i rinforzi di #Inzaghi: Esterno e trequartista di nuovo in gruppo: puntano il Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Inzaghi

. Domani ci sarà l'amichevole in famiglia per i giallorossi che stanno sfruttando la sosta per rimettere benzina nelle gambe.conta di utilizzare Iago Falque e Depaoli per questo ...Colha l'impegno di questo finale di stagione, con l'Argentina under 23 è in Giappone per ... può gioire Vigorito che ha sempre voluto puntare sui giovani, può strizzare l'occhioche ...Il Benevento lavora in vista della sfida interna col Parma e domani sarà una giornata cruciale per il tecnico Filippo Inzaghi in vista della ripresa del campionato ...Il futuro di Pirlo sulla panchina della Juventus è sempre più in bilico, intanto un allenatore di Serie A sogna il suo posto ...