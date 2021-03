Belen sotto attacco | “Cambi uomini come mutande” La sua reazione spiazza

(Di venerdì 26 marzo 2021) Decisamente movimentati gli ultimi mesi perRodriguez. Prima la rottura, la seconda, con Stefano De Martino, quindi l’inizio della relazione con Spinalbese e la nuova gravidanza. C’è però chi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

angelyc____ : vedere commenti disgustosi, da parte di donne vorrei sottolineare, sotto i post di Belen dopo quello che hanno dett… - ValeriaTripodi3 : @Angela67786909 @Parpiglia @pierpaolopretel @GiuliaSalemi93 Prova a leggere qualche commento sotto le varie foto di… - lamatulli84 : Cmq Pio e Amedek dovrebbero davvero vergognarsi e anche la DeFilippi che lo permette. L'odio che le frustrate stann… - semprequi8 : Stefano ancora sotto mille treni x belen #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Belen sotto

YouMovies

In questi giorniha condiviso con i fan anche le nuove immagini del pancino. 'L'altro giorno ... 'La sento da un sacco che mi scalcia, la sento da un mese', rivela mentre si rilassail tocco ...Rodriguez, incinta e sempre più bella, trascina i suoi due uomini - il compagno Antonino ... Se ne potrebbe ricavare una- regola e sollevare dallo shopping anche i mariti (o compagni), ma è ...Chiara Biasi ha condiviso uno scatto di un brand di scarpe a cui ha accompagnato una didascalia che molti hanno visto come una frecciatina per Belen ...Belén Fabra è l'attrice protagonista del film Diario di una ninfomane. Ecco tutto quel che c'è da sapere su di lei.