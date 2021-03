Belen Rodriguez senza freni contro gli haters | “Sono assolutamente fatti miei”

(Di venerdì 26 marzo 2021)ha letteralmente sbottatogli: la modella e showgirl argentina non ha potuto fare a meno di intervenire dopo aver letto alcuni commenti.è sempre al centro dell’attenzione. E’ una delle donne più amate d’Italia: modella e showgirl argentina, è sempre stata al centro della cronaca rosa per le sue L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez incinta, shopping tra giochi e baci con il compagno Antonino Spinalbese e il figlio Santiago & - 95_addicted : RT @tvblogit: Pio e Amedeo saranno ospiti di #Amici20 anche nella seconda puntata del serale, domani. Torneranno a ironizzare con Stefano… - IncontriClub : Antonino Spinalbese a Belen Rodriguez: “Mi sposeresti anche oggi?” La risposta - infoitcultura : Domenica In, ospiti 28 marzo: Mara Venier intervista Belen Rodriguez - Luca_1998 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: BELEN RODRIGUEZ E MARA MAIONCHI OSPITI D'ONORE DI MARA VENIER -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Torneranno in studio anche i comici Pio e Amedeo che settimana scorsa, con la battuta sue Stefano de Martino, hanno sollevato numerose polemiche. In tanti si sono scagliati contro di ...Tornano Pio e Amedeo , dopo l'apparizione di sabato scorso, nel quale aveva fatto scalpore la battuta verso Stefano De Martino sulla nuova gravidanza della sua ex compagna,Per i due ...Come sempre Belen Rodriguez non le manda a dire. Ancora una volta la soubrette argentina ha tirato fuori gli artigli e zittito chi fa spiacevoli insinuazioni sulla sua vita privata. Durante uno shooti ...Durante una pausa sul set di uno shooting, Belen replica tra le storie: "Giusto per fare il punto della situazione, che adesso va di moda parlare e replicare su Instagram, diventato abbastanza atroce ...