“Belen cambi uomini come le mutande” | la Rodriguez risponde così

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belen cambi

Gossip e Tv

... all'epoca sposato conRodriguez, ora è di nuovo al centro del gossip per una storia ... Sono cresciuta, ho due figli,tu e cambiano le tue priorità, ora ho meno tempo per andare in giro a ...uomini ogni due anni',Rodriguez ha risposto per le rime a una follower che su Instagram le ha lanciato una stoccata al vetriolo. La famosa, influente e popolare showgirl, modella e ...Come sempre Belen Rodriguez non le manda a dire. Ancora una volta la soubrette argentina ha tirato fuori gli artigli e zittito chi fa spiacevoli insinuazioni sulla sua vita privata. Durante uno shooti ...Belen Rodriguez recentemente si è mostrata su un set fotografico intenta a prepararsi per il suo shooting. Tra una storia Instagram e l’altra ...