Battiston | Rt sceso a 1 | ma situazione incerta Riaprire ora? Come smettere cura senza essere guariti

L'incidenza di contagio Rt è sceso a 1 e, se questa è sicuramente un'ottima notizia, resta il fatto che la situazione attuale in Italia è ancora molto incerta: lo ha detto all'ANSA il fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento e coordinatore dell'Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con Agenas. "Il valore di Rt è riferito a quattro giorni fa e probabilmente nei prossimi giorni è destinato a scendere, se la situazione del colore delle regioni rimarrà la stessa", ha osservato il fisico, che monitora l'epidemia usando i dati della Protezione Civile con risultati simili a quelli dell'Istituto Superiore di Sanità e Fondazione 'Bruno Kessler', che usano un metodo di calcolo basato su dati non disponibili al ...

