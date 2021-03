Baskonia-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovo appuntamento in Eurolega per l’Olimpia Milano, che va a Vitoria-Gasteiz nella sfida playoff con il Baskonia, match valido per la trentunesima giornata. La squadra di Ettore Messina è reduce dalla sconfitta con il Barcellona e oggi ha a disposizione un match point per chiudere il discorso qualificazione. A quattro giornate dalla fine della stagione regolare è ancora tutto in gioco nella corsa ai playoff dell’Eurolega. Non solo la corsa per la Top 8 è matematicamente ancora aperta a dodici squadre, ma anche le posizioni finali saranno fondamentali per trovare un quarto di finale più facile. E Milano attualmente è quarta, ma a pari punti con altre tre formazioni e, dunque, ogni match può fare la differenza in una classifica cortissima. All’Olimpia, ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovo appuntamento inper l’, che va a Vitoria-Gasteiz nella sfida playoff con il, match valido per la trentunesima giornata. La squadra di Ettore Messina è reduce dalla sconfitta con il Barcellona eha a disposizione un match point per chiudere il discorso qualificazione. A quattro giornate dalla fine della stagione regolare è ancora tutto in gioco nella corsa ai playoff dell’. Non solo la corsa per la Top 8 è matematicamente ancora aperta a dodici squadre, ma anche le posizioni finali saranno fondamentali per trovare un quarto di finale più facile. Eattualmente è quarta, ma a pari punti con altre tre formazioni e, dunque, ogni match può fare la differenza in una classifica cortissima. All’, ...

