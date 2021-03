Basket, la Miwa Energia parte per Reggio Calabria: obiettivo primato (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tutto pronto per affrontare la quinta giornata del girone di andata di Serie C Gold girone Campania-Calabria in cui la Miwa Energia sarà ospite della VIS Reggio Calabria. Roster al completo ed entusiasmo come al solito alle stelle per la società del Presidente Zullo che in pieno stile Miwa Energia ha organizzato al meglio il cammino che porta alla palla due di Sabato 27 Marzo alle ore 18:30. Nella mattinata di oggi allenamento a Benevento alle ore 11:00 poi pranzo leggero e partenza alle ore 14:00 per Reggio Calabria dove i cinghiali sanniti prenoteranno prima di scendere i campo al giorno seguente. Prima del match, però, grazie alla gentile disponibilità della società di casa i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tutto pronto per affrontare la quinta giornata del girone di andata di Serie C Gold girone Campania-in cui lasarà ospite della VIS. Roster al completo ed entusiasmo come al solito alle stelle per la società del Presidente Zullo che in pieno stileha organizzato al meglio il cammino che porta alla palla due di Sabato 27 Marzo alle ore 18:30. Nella mattinata di oggi allenamento a Benevento alle ore 11:00 poi pranzo leggero enza alle ore 14:00 perdove i cinghiali sanniti prenoteranno prima di scendere i campo al giorno seguente. Prima del match, però, grazie alla gentile disponibilità della società di casa i ...

