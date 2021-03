Basket, Eurolega 2020/2021: Baskonia-Olimpia Milano 86-69, cronaca e tabellino (Di venerdì 26 marzo 2021) Arriva una sconfitta per l’Olimpia Milano, che nel trentunesimo turno della regular season di Eurolega 2020/2021 viene sconfitta per 86-69 sul campo del Baskonia. Passo falso per gli uomini di Ettore Messina, che perdono una chance per migliorare ulteriormente il proprio piazzamento verso i Playoff. Gli spagnoli invece ottengono un successo pesantissimo proprio nell’ottica di riuscire a strappare un posto tra le migliori otto al termine della stagione regolare. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Eurolega 2020/2021: RISULTATI E CLASSIFICHE La cronaca – Fin dai primi minuti entrambe le squadre mostrano difficoltà offensive piuttosto evidenti, con le difese che riescono ad avere la meglio. Rodriguez è subito caldo con un paio ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Arriva una sconfitta per l’, che nel trentunesimo turno della regular season diviene sconfitta per 86-69 sul campo del. Passo falso per gli uomini di Ettore Messina, che perdono una chance per migliorare ulteriormente il proprio piazzamento verso i Playoff. Gli spagnoli invece ottengono un successo pesantissimo proprio nell’ottica di riuscire a strappare un posto tra le migliori otto al termine della stagione regolare. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE: RISULTATI E CLASSIFICHE La– Fin dai primi minuti entrambe le squadre mostrano difficoltà offensive piuttosto evidenti, con le difese che riescono ad avere la meglio. Rodriguez è subito caldo con un paio ...

Advertising

OA_Sport : Non è tempo di dire 'quarti di finale' per l'Olimpia Milano in Eurolega. Il Baskonia fa suo l'incontro in terra bas… - Eurosport_IT : Milano manca il secondo match point per la qualificazione playoff: l'Olimpia si ferma a Vitoria #EurosportBASKET… - zazoomblog : LIVE Baskonia-Olimpia Milano 33-32 Eurolega basket in DIRETTA: grande equilibrio all’intervallo - #Baskonia-Olimpia… - zazoomblog : LIVE Baskonia-Olimpia Milano 33-32 Eurolega basket in DIRETTA: grande equilibrio all’intervallo - #Baskonia-Olimpi… - scommesse_it : LIVE fine primo tempo, Vitoria-Milano 33-32 -