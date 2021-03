Bari, sul futuro dell'ospedale in Fiera 'scintille' tra Rettore e preside Medicina (Di venerdì 26 marzo 2021) E' polemica tra il Rettore dell'Università Aldo Moro di Bari, Stefano Bronzini, e il presidente della Scuola di Medicina Loreto Gesualdo sulla proposta di quest'ultimo di destinare, alla fine della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) E' polemica tra il'Università Aldo Moro di, Stefano Bronzini, e ilntea Scuola diLoreto Gesualdo sulla proposta di quest'ultimo di destinare, alla finea ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Bari, sul futuro dell'ospedale in Fiera «scintille» tra Rettore e preside Medicina - redazioneDNP : Il punto sul girone 2 del campionato Primavera: - l'As Roma non si ferma; - la Lazio cade in casa del Napoli Femmin… - giusyeffe : .Come sta vivendo la didattica a distanza un bambinello di 5 anni della scuola materna, il disegno di Mattia di Bar… - Borderline_24 : #Bari, sul balcone trova un #Uccello raro e lo salva: stava migrando dal nord Europa - Borderline_24 : Iniziativa del #Wwf, a #Bari domani dalle 20.30 si spengono i lampioni sul lungomare Nazario Sauro… -