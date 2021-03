Bari-Paganese (sabato 27 marzo, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 26 marzo 2021) Trentatreesimo turno di Serie C girone C e nell’anticipo del sabato il Bari di Carrera proverà a scrollarsi di dosso la crisi battendo in casa la Paganese. Per i galletti è il momento di pensare a riprendersi il secondo posto e a vincere i playoff: in un campionato dominato dalla Ternana, adesso il secondo posto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 26 marzo 2021) Trentatreesimo turno di Serie C girone C e nell’anticipo delildi Carrera proverà a scrollarsi di dosso la crisi battendo in casa la. Per i galletti è il momento di pensare a riprendersi il secondo posto e a vincere i playoff: in un campionato dominato dalla Ternana, adesso il secondo posto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Bari-Paganese (sabato 27 marzo, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Bari – Paganese: dove vedere la diretta live e risultato - Fantacalciok : Bari – Paganese: dove vedere la diretta live e risultato - barinelpallone : Serie C, designazioni arbitrali: Bari-Paganese a Caldera di Como, Monopoli-Casertana a Costanza di Agrigento. I pre… - _Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieC ???? - Grupo C - Fecha 32 Catania 3-1 Avellino Catanzaro 2-0 Bari Potenza 2-1 Bisceglie Foggia 1-1… -