Bari, genitori contro la dad: 'Emiliano ci ha ignorati'. Garante minori: 'Lavorare per ripresa lezioni in aula' (Di venerdì 26 marzo 2021) Bari - 'E' necessario fin da subito Lavorare per il riavvio dell'attività scolastica in presenza, dopo le festività pasquali prevedendo: la sanificazione degli spazi, screening e tamponi per tutti gli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 marzo 2021)- 'E' necessario fin da subitoper il riavvio dell'attività scolastica in presenza, dopo le festività pasquali prevedendo: la sanificazione degli spazi, screening e tamponi per tutti gli ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Bari, genitori contro la dad: «Emiliano ci ha ignorati». Garante minori: «Lavorare per ripresa lezioni in aula» - Borderline_24 : 'Preferisce dibattere su WhatsApp': Emiliano non riceve i genitori che chiedono riaperture scuole… - AnsaPuglia : Scuola:protesta genitori e bambini a Bari,'si torni in aula'. Scarpe davanti palazzo Regione e striscioni su lungom… - Telebari : Scuola, genitori e bambini baresi in protesta sul Lungomare: 'La dad non è scuola, si torni in aula' - #Bari… - LaGazzettaWeb : Bari, protesta genitori e bambini sul lungomare: «Si torni a scuola» -