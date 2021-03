Baresi su Tonali: “Da lui ci si aspetta tanto. Ha solo 20 anni, ma tutto per diventare protagonista” (Di venerdì 26 marzo 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex bandiera rossonera Franco Baresi ha commentato così la stagione di Sandro Tonali: “Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta tanto, ma non possiamo ignorare il fatto che abbia vent’anni: come si fa a pretendere che si imponga da subito come un veterano? In questi mesi è migliorato, ha tutto per diventare protagonista”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex bandiera rossonera Francoha commentato così la stagione di Sandro: “Da un giocatore con le sue qualità ci si, ma non possiamo ignorare il fatto che abbia vent’: come si fa a pretendere che si imponga da subito come un veterano? In questi mesi è migliorato, haper”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

