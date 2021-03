(Di sabato 27 marzo 2021) Per fortuna sapevamo da tempo che avremmo passato in lockdown anche questa Pasqua e dunque i pochi aggiustamenti emersi ieri si limitano a ritoccare uno scenario già consolidato. In sintesi da...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, feste clandestine e multe: sanzioni anche a bar e locali che servivano aperitivi in zona rossa - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Bar e locali, riaperture a maggio. Spostamenti, seconde case, parrucchieri, negozi: ecco cosa… - markgmm : Bar e locali, riaperture a maggio. Spostamenti, seconde case, parrucchieri, negozi: ecco cosa cambia - rinaldodinino : @ilmessaggeroit BAR E LOCALI SI RIAPRE A MAGGIO 2020 ? è evidente che al governicchio DRAGHI, qualcuno sta scherzan… - News_24it : Nasce la prima “Associazione Ristoratori Aprilia” unica in tutto il territorio che conta circa 50 soci tra i titola… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar locali

Lo stesso vale pere pasticcerie. I servizi alla persona sono trattati come attività di serie B'... le procedure di lavoro sono state adattate alle dimensioni dei, con ricevimento ...Uno di questiè il famosoJamaica, eletto come ritrovo in passato da celebri scrittori, fotografi e artisti come Luciano Bianciardi, Piero Manzoni e Lucio Fontana. Nei confronti dei ...Lomagna (Lumögna) - Un locale pubblico di Lomagna e alcuni clienti hanno fatto le spese delle misure anti Coronavirus, come sta accadendo a diversi altri locali e avventori lecchesi. Nel contesto dell ...Il cambio di colore, con il numero di contagi stabile da una settimana e l'indice Rt tornato sotto quota 1, è previsto per il prossimo 30 marzo. Il Lazio dunque diventerà ...