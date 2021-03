Bank of England esorta le banche a continuare a concedere prestiti alle aziende (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – “È nell’interesse delle banche continuare a sostenere l’economia concedendo prestiti alle imprese”, perché “se queste imprese non sono in grado di soddisfare le loro esigenze di finanziamento, ciò potrebbe aggravare lo stress economico e innescare perdite per le banche sui loro prestiti”. L’avvertimento arriva dal Comitato di politica finanziaria della Banca d’Inghilterra, che esorta gli istituti di credito britannici a tenere i rubinetti aperti, anche se il governo sta pianificando di ridurre le garanzie messe in campo dall’inizio della pandemia. La BOE ha sottolineato che gli stress test hanno dimostrato che le banche del Regno Unito sono abbastanza forti da continuare a sostenere famiglie e imprese, grazie ai loro ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – “È nell’interesse dellea sostenere l’economia concedendoimprese”, perché “se queste imprese non sono in grado di soddisfare le loro esigenze di finanziamento, ciò potrebbe aggravare lo stress economico e innescare perdite per lesui loro”. L’avvertimento arriva dal Comitato di politica finanziaria della Banca d’Inghilterra, chegli istituti di credito britannici a tenere i rubinetti aperti, anche se il governo sta pianificando di ridurre le garanzie messe in campo dall’inizio della pandemia. La BOE ha sottolineato che gli stress test hanno dimostrato che ledel Regno Unito sono abbastanza forti daa sostenere famiglie e imprese, grazie ai loro ...

