Bambino ucciso a Novara, ergastolo alla madre e al compagno (Di venerdì 26 marzo 2021) Il processo per l'omicidio del Bambino di 19 mesi a Novara. Condannati all'ergastolo la madre e il compagno. ROMA – Si è concluso il processo di primo grado per l'omicidio del Bambino di 19 mesi, avvenuto il 23 maggio 2019 a Novara. Il giudice del Tribunale ha accolto la richiesta della Procura e condannati all'ergastolo la madre e il compagno della donna. Per l'uomo è stato richiesto anche l'isolamento diurno per 18 mesi. La requisitoria del pm Una dura requisitoria del pubblico ministero poco prima della richiesta della condanna all'ergastolo. "Non solo la madre non ha fatto nulla per impedire il delitto – le parole del pm, riportate da La Repubblica – ma ha sempre fornito ...

