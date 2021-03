Back 4 Blood: uscita rinviata e annunciata la closed beta (Di venerdì 26 marzo 2021) L’uscita di Back 4 Blood, l’atteso seguito spirituale Left 4 Dead, è stata rinviata, scopriamo insieme quando Vi è molta attesa da parte dei fan nei confronti del nuovo progetto dei Turtle Rock Studios. Presentato con un trailer la prima volta ai Game Awards 2020, il progetto ha suscitato fin da subito molta attenzione mediatica, in quanto visto come seguito spirituale di Left 4 Dead, anch’esso sviluppato dallo stesso studio, ma i cui diritti appartengono tutt’ora a Valve. Ebbene, l’uscita di Back 4 Blood, originariamente programmata per il 22 giugno di quest’anno, è stata rinviata. L’uscita rinviata di Back 4 Blood è stata affiancata anche da una buona ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) L’di, l’atteso seguito spirituale Left 4 Dead, è stata, scopriamo insieme quando Vi è molta attesa da parte dei fan nei confronti del nuovo progetto dei Turtle Rock Studios. Presentato con un trailer la prima volta ai Game Awards 2020, il progetto ha sto fin da subito molta attenzione mediatica, in quanto visto come seguito spirituale di Left 4 Dead, anch’esso sviluppato dallo stesso studio, ma i cui diritti appartengono tutt’ora a Valve. Ebbene, l’di, originariamente programmata per il 22 giugno di quest’anno, è stata. L’diè stata affiancata anche da una buona ...

