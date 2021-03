Azzolina: lo stalker ora al Ministero dell’Istruzione (Di venerdì 26 marzo 2021) Che effetto fa vedere il proprio stalker lavorare al Ministero di cui sei stata responsabile per due anni? Lo sa bene Lucia Azzolina, deputata 5 Stelle ed ex ministra, che oggi vede figurare tra i nomi dei collaboratori della segreteria del Ministero dell’Istruzione quello di Pasquale Vespa. Vespa, professore campano che spesso parla a nome dei precari della scuola, essendo il leader di Anddl (Associazione nazionale docenti per i diritti del lavoratori, ndr), era stato querelato nello scorso maggio dalla Azzolina per diffamazione e minacce reiterate, in seguito all’ondata di odio che le si era riversata addosso sui social e per la quale era stata messa sotto scorta. Il sindacalista è stato indicato nei giorni scorsi come collaboratore della sottosegretario all’Istruzione Rossano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Che effetto fa vedere il propriolavorare aldi cui sei stata responsabile per due anni? Lo sa bene Lucia, deputata 5 Stelle ed ex ministra, che oggi vede figurare tra i nomi dei collaboratori della segreteria delquello di Pasquale Vespa. Vespa, professore campano che spesso parla a nome dei precari della scuola, essendo il leader di Anddl (Associazione nazionale docenti per i diritti del lavoratori, ndr), era stato querelato nello scorso maggio dallaper diffamazione e minacce reiterate, in seguito all’ondata di odio che le si era riversata addosso sui social e per la quale era stata messa sotto scorta. Il sindacalista è stato indicato nei giorni scorsi come collaboratore della sottosegretario all’Istruzione Rossano ...

Advertising

Corriere : Azzolina denuncia: «Il mio stalker lavora al ministero per la Lega» - Corriere : Azzolina denuncia: «Il mio stalker lavora al ministero per la Lega» - repubblica : Istruzione, la denuncia di Lucia Azzolina: 'Il mio stalker Pasquale Vespa lavora al ministero per la Lega' - deboramau : RT @gladiatoremassi: Lo stalker della #Azzolina è un leghista!! Non avevamo dubbi - ZeroZanna : RT @Patty66509580: Azzolina denuncia: «Il mio stalker Pasquale Vespa lavora al ministero per la Lega» -