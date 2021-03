Azzolina denuncia: «Il mio stalker Pasquale Vespa lavora al ministero per la Lega» (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ex ministra dell’Istruzione finita sotto scorta accusa il sottosegretario Sasso: «Ha preso, proprio all’Istruzione, il mio persecutore, Pasquale Vespa». Lui si difendeva invocando il «diritto di satira»: La replica di Sasso: «È un simbolo, rimane» Leggi su corriere (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ex ministra dell’Istruzione finita sotto scorta accusa il sottosegretario Sasso: «Ha preso, proprio all’Istruzione, il mio persecutore,». Lui si difendeva invocando il «diritto di satira»: La replica di Sasso: «È un simbolo, rimane»

il_pucciarelli : Un tizio che insultava una ministra anche con pesanti allusioni sessuali - il processo è in corso - entra nella squ… - Corriere : Azzolina denuncia: «Il mio stalker lavora al ministero per la Lega» - repubblica : Istruzione, la denuncia di Lucia Azzolina: 'Il mio stalker Pasquale Vespa lavora al ministero per la Lega' - ponzo_luciano : RT @Patty66509580: Azzolina denuncia: «Il mio stalker Pasquale Vespa lavora al ministero per la Lega» - mt12_12 : RT @il_pucciarelli: Un tizio che insultava una ministra anche con pesanti allusioni sessuali - il processo è in corso - entra nella squadra… -