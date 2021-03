Azzolina contro il collaboratore della Lega al Miur: «Un cyberbullo che mi insulta da due anni e che ho denunciato» (Di venerdì 26 marzo 2021) Il nuovo collaboratore del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso è accusato di «diffamazione reiterata e minacce» nei confronti dell’ex ministra Lucia Azzolina. A darne notizia è lei stessa in un post Facebook: «Pasquale Vespa (questo il nome del collaboratore di Sasso, ndr) ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte», ha scritto Azzolina. «Un cyberbullo, a tutti gli effetti». Il processo inizierà il 9 aprile a Napoli. Azzolina ha raccolto tutti gli insulti sessisti di Vespa, che di mestiere fa il professore e il portavoce dei docenti precari nell’Associazione nazionale docenti per i diritti del lavoratori. L’ex ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Il nuovodel sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso è accusato di «diffamazione reiterata e minacce» nei confronti dell’ex ministra Lucia. A darne notizia è lei stessa in un post Facebook: «Pasquale Vespa (questo il nome deldi Sasso, ndr) ha trascorso gli ultimi duesua vita adrmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte», ha scritto. «Un, a tutti gli effetti». Il processo inizierà il 9 aprile a Napoli.ha raccolto tutti gli insulti sessisti di Vespa, che di mestiere fa il professore e il portavoce dei docenti precari nell’Associazione nazionale docenti per i diritti del lavoratori. L’ex ...

