Azzolina | “Assunto dalla Lega al ministero il docente a processo per minacce e campagne online contro di me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Il sottosegretario all’Istruzione ha un nuovo collaboratore: è unimputato in un procedimento penale per diffamazione reiterata a mezzo stampa egravi. Ma il ministro Bianchi cosa ne pensa?”. La denuncia è dell’ex ministra M5s Lucia Azollina, che nei mesi scorsi è stata oggetto delle offese e degli attacchi: ilinizierà a Napoli il prossimo 9 aprile. L’imputato è Pasquale Vespa, prof precario che nelle scorse ore ha annunciato il nuovo incarico al dicastero con il sottosegretario del Carroccio Rossano Sasso. “Vespa”, spiegaa ilfattoquotidiano.it, “ha portato avanti una campagna quotidianadi me. È un sindacalista e un precario che però non vuole il concorso, ma chiede quella sanatoria per cui da tempo i leghisti si battono. Tanto che non ha voluto partecipare ...