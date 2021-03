Autostrade, vendita ormai vicina Benetton verso la vittoria sui fondi (Di venerdì 26 marzo 2021) ormai anche l’ultimo velo è caduto: la famiglia Benetton ha deciso di dare l’ok alla trattativa con Cdp per la cessione di Autostrade per l’Italia. Finora gli imprenditori trevigiani avevano adottato una strategia attendista, sperando che si potesse trovare un accomodamento. Ma i fondi internazionali presenti nel capitale di Atlantia non mollano e continuano a valutare Aspi tra i 12 e i 14 miliardi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 26 marzo 2021)anche l’ultimo velo è caduto: la famigliaha deciso di dare l’ok alla trattativa con Cdp per la cessione diper l’Italia. Finora gli imprenditori trevigiani avevano adottato una strategia attendista, sperando che si potesse trovare un accomodamento. Ma iinternazionali presenti nel capitale di Atlantia non mollano e continuano a valutare Aspi tra i 12 e i 14 miliardi. Segui su affaritaliani.it

