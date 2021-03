Autostrade, i Benetton e fondazione Crt verso il sì all’offerta di acquisto di Cassa depositi e prestiti. Che per il fondo Tci resta “illegale” (Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà infuocata l’assemblea degli azionisti di Atlantia di lunedì prossimo, convocata per votare sulla proroga del progetto di scissione di Autostrade con il conferimento del 55% alla nuova Autostrade concessioni e costruzioni. I soci della holding infrastrutturale ci arrivano spaccati. La notizia è che Edizione, la finanziaria della famiglia Benetton che attraverso Sintonia ha il 30% di Atalantia, giovedì sera ha annunciato l’intenzione di votare contro la proroga perché “ritiene più opportuno coltivare l’unica operazione espressa dal mercato”. Cioè l’offerta di Cassa depositi e prestiti e dei compagni di cordata Blackstone e Macquarie propedeutica all’uscita della famiglia, come previsto dall’accordo del luglio 2020. E “nel ribadire la propria fiducia nell’operato del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà infuocata l’assemblea degli azionisti di Atlantia di lunedì prossimo, convocata per votare sulla proroga del progetto di scissione dicon il conferimento del 55% alla nuovaconcessioni e costruzioni. I soci della holding infrastrutturale ci arrivano spaccati. La notizia è che Edizione, la finanziaria della famigliache attraSintonia ha il 30% di Atalantia, giovedì sera ha annunciato l’intenzione di votare contro la proroga perché “ritiene più opportuno coltivare l’unica operazione espressa dal mercato”. Cioè l’offerta die dei compagni di cordata Blackstone e Macquarie propedeutica all’uscita della famiglia, come previsto dall’accordo del luglio 2020. E “nel ribadire la propria fiducia nell’operato del ...

Advertising

HuffPostItalia : I Benetton allo scoperto: Autostrade va venduta a Cdp - cosmopin : Era la gallina dalle uova d'oro, non di meno la Soc. #Autostrade del gruppo IRI fu venduta ai #Benetton, industrial… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Autostrade, i Benetton sconfessano Atlantia: voto contro al progetto di scorporo del gestore #economia… - NoireVn : RT @IlPrimatoN: Multa dell'#antitrust per pratica commerciale scorretta ad #Autostrade per l'Italia (gruppo Atlantia, famiglia Benetton) h… - IlPrimatoN : Multa dell'#antitrust per pratica commerciale scorretta ad #Autostrade per l'Italia (gruppo Atlantia, famiglia Bene… -